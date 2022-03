Sicurezza pubblica, confronto tra sindaco e questore: «Pronti per creare sinergie»

FALCONARA - Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha fatto visita nella mattinata di oggi, giovedì 24 marzo, al sindaco Stefania Signorini, nell’ambito di una serie di appuntamenti con i sindaci della provincia di Ancona. Durante l’incontro è emersa l’attenzione del Questore a tutte le realtà della provincia attinenti alla sicurezza pubblica. Nei prossimi mesi l’attenzione sarà concentrata in particolare sulla spiaggia, come da disposizioni del Prefetto in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

«Ho apprezzato molto la disponibilità del dottor Capocasa – dice il sindaco Stefania Signorini – e il fatto che conosca bene il territorio marchigiano, essendo originario della nostra regione. Sono sicura che sapremo creare sinergie, in modo da ottimizzare tutte le forze in campo impegnate nel garantire il rispetto delle regole, in ogni settore della sicurezza cittadina».