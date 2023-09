Incontro provinciale del Movimento 5 Stelle: in collegamento anche Giuseppe Conte

Continua la serie di incontri che il Gruppo territoriale del M5S di Ancona, rappresentato da Lorella Schiavoni, che sta organizzando una serie di appuntamenti per rafforzare la propria struttura sia a livello comunale che provinciale.

In particolare venerdì sera si è tenuta la prima riunione provinciale che ha coinvolto tutti i soggetti attivi nel territorio. Oltre ad aver accolto il Gruppo Territoriale di Jesi appena formato, che avrà come Rappresentante territoriale l’ex senatore Mauro Coltorti, erano presenti esponenti dei nascenti gruppi di Falconara,Senigallia, Osimo, Castelfidardo, Montemarciano, Chiaravalle e Fabriano. Presenti il Coordinatore provinciale Sergio Romagnoli ed il deputato Giorgio Fede Coordinatore regionale. Durante l'incontro anche l’intervento video in diretta del Presidente del Movimento Giuseppe Conte di ritorno da Bologna.