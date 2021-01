Acquaroli, prima visita a Jesi: punto con Bacci su welfare e sanità

I temi della sanità e dei servizi sociali sono stati al centro dell’incontro svoltosi questa mattina tra il sindaco Massimo Bacci e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, nella sua prima visita ufficiale alla città di Jesi. Accompagnato dall’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, Acquaroli è stato ricevuto in Municipio dove ha avuto modo di confrontarsi con il primo cittadino su diverse tematiche che riguardano il territorio. Bacci e Acquaroli, insieme all’assessore ai servizi sociali del Comune Marialuisa Quaglieri, si sono recati successivamente al Carlo Urbani per incontrare il personale sanitario impegnato in una delle strutture regionali di riferimento sul fronte Covid 19.

«Ringrazio il presidente della Regione per la disponibilità dimostrata - ha avuto modo di sottolineare Bacci - e per l’attenzione che ha posto alle problematiche condivise. Ritengo fondamentale che vi sia un costante e continuo rapporto tra Comune e Regione, nel rispetto non solo del principio di sussidiarietà tra enti, ma di una visione condivisa sulle migliori scelte strategiche per il territorio e la popolazione. Partire da temi centrali, come quello della sanità e dell’assistenza alle fasce sociali più deboli, ritengo fosse una priorità su cui concentrarsi in questo particolare momento».