Parola d'ordine: partecipazione. Il Pd Marche incontra i cittadini

ANCONA- Al via il ciclo di incontri sul territorio promosso dal Partito Democratico delle Marche. «È un secondo giro che faremo in ogni provincia dopo il successo di partecipazione di marzo – precisa Chantal Bomprezzi Segretaria del PD Marche. Un importante momento di dialogo e valutazione del percorso fin qui compiuto dal Partito. Un check-up condiviso sullo stato di salute della nostra Regione dopo 3 anni di governo Acquaroli». Si partirà il 27 ottobre ad Ancona, presso la Casa del Popolo della Palombella alle ore 18, in collaborazione con la Federazione di Ancona e alla presenza dei Consiglieri regionali del territorio Mangialardi, Bora e Mastrovincenzo. «Abbiamo potuto sperimentare che ogni volta che apriamo le porte ai cittadini e ascoltiamo i loro fabbisogni e le loro proposte, il nostro Partito compie un importante passo in avanti. Lo abbiamo visto con il successo di partecipazione delle Primarie, negli incontri territoriali di marzo e aprile scorsi, nella recente iniziativa di formazione a San Benedetto del Tronto; vogliamo costruire le basi per un Partito aperto alle idee e alle soluzioni che provengono dal basso e non rinchiuderci nelle stanze del palazzo come sta facendo la destra».

La parola d'ordine nel PD delle Marche è quindi "partecipazione", una politica attiva per coinvolgere donne e uomini delle province marchigiane nel progetto di un rinnovato Partito. «Siamo entusiasti – conclude Bomprezzi - di aprire un dialogo costruttivo con le comunità locali e rafforzare la nostra missione di servire ed essere utili a tutti i cittadini marchigiani». Per ulteriori informazioni e dettagli sugli incontri, consultare il sito web del PD Marche www.pdmarche.it.