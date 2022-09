Incidenti sul lavoro, Rubini all’attacco: «E’ finito il tempo del cordoglio, servono risposte»

ANCONA- L’ultimo episodio legato agli incidenti sul lavoro capitato al cantiere navale di Ancona ha riacceso il dibattito sul tema. Francesco Rubini, leader di Altra Idea di Città e consigliere comunale, è andato dritto al nocciolo del problema:

«Quando terminerà la strage dei morti sul lavoro? Quando le questioni della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro diventeranno valori imprescindibili non negoziabili e non monetizzabili? Fino ad allora continueremo ad esprimere solidarietà alle vittime ci uniremo al cordoglio dei familiari ma è necessario ed inderogabile che salute e sicurezza siano al centro dell'attenzione delle imprese e degli istituti che debbono vigilare. Di fronte a questo ennesimo incidente giunga la mia sentita vicinanza al lavoratore ed ai suoi affetti che in queste ore soffrono con lui. Le istituzioni e chi le rappresenta debbono superare la soglia del cordoglio a posteriori e farsi parte attiva e vigile a fianco delle organizzazioni dei lavoratori affinché tali eventi non abbiano ad accadere. Per parte mia chiederò che su questo ennesimo incidente discuta il consiglio comunale in una seduta aperta al contributo dei lavoratori».