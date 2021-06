A14, il Pd interroga il Ministro: «Grave problema di sicurezza»

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini è sollecitato ad attivare «immediatamente tutte le misure necessarie al fine di assicurare la sicurezza e la viabilità e fruibilità” del tratto autostradale della A14 tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, dove “da mesi insistono contemporaneamente lavori di diverso tipo che ottengono il risultato contrario a quello cercato in termini di sicurezza della circolazione». E' quanto chiedono in un'interrogazione i deputati del Pd Alessia Morani, Mario Morgoni e Patrizia Prestipino. Sul quel tratto c'è un «tragico bilancio degli incidenti» e in particolare è proprio di ieri la notizia di un terribile incidente nel quale hanno perso la vita due persone, Carlo Bartolomeoli e Mario Miani, a seguito dell'incendio di un autoarticolato.

«Nella zona del tamponamento – segnalano i parlamentari - erano in atto rallentamenti a seguito di un cantiere segnalato, e, dopo l’autorizzazione della Procura per il recupero delle vittime, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dei tre camion coinvolti e la successiva rimozione per consentire la pulizia della carreggiata; centinaia di automobilisti e autotrasportatori sono rimasti bloccati tra il casello di San Benedetto e il punto in cui è accaduto l’incidente, sotto il sole per ore, fino alle 16,30 circa, aspettando una bottiglietta di acqua fresca distribuita dalla protezione civile di Mosciano Sant’Angelo. Allo stesso tempo i mezzi bloccati sono stati fatti girare per tornare indietro al casello di San Benedetto, ma giunti nella piazzola in direzione del porto, sono stati bloccati e fatti tornare indietro per poi uscire al casello di Grottammare, perché sulla Nazionale, nel frattempo, c’era stato un altro incidente tra un tir e un pullman che aveva paralizzato la viabilità». Visto questo, i parlamentari Pd chiedono «se il Ministro non ritenga di dover immediatamente attivare tutte le misure necessarie al fine di assicurare la sicurezza e la viabilità e fruibilità di questo tratto autostradale, sul quale da mesi insistono contemporaneamente lavori di diverso tipo che ottengono il risultato contrario a quello cercato in termini di sicurezza della circolazione».