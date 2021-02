Incendio al porto, Prisco (Fdi): «Grazie ai vigili del fuoco per l'intervento»

«A nome mio personale e di tutta Fratelli d'Italia Marche, intendo ringraziare il comando dei Vigili del Fuoco che nella notte di ieri ha spento un incendio a Marina Dorica, che avrebbe potuto diventare ben più grave. Scatenato, a quanto si legge dagli organi di stampa, da un corto circuito di un'automobile, l'incendio avrebbe potuto infatti mettere nuovamente in ginocchio il Porto di Ancona, un'infrastruttura fondamentale per le Marche che già lo scorso settembre era stata teatro di un altro terribile incendio. Ancora infinite grazie, dunque, ai Vigili del Fuoco che con coraggio e tempestività sono intervenute per evitare il peggio». Questo quanto afferma l'On. Emanuele Prisco, Commissario regionale di Fratelli d'Italia per le Marche.