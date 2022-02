Caso Api, la replica dell’amministrazione: «Informazione non tempestiva dalla raffineria»

Si è tornati a parlare dell’incendio del 24 febbraio all’Api con l’amministrazione comunale falconarese che ha risposto direttamente a quest’ultima:

«La raffineria Api è consapevole di essere in difetto in merito alla comunicazione dell'evento di giovedì mattina, come emerso anche durante il tavolo in prefettura convocato nello stesso pomeriggio del 24 febbraio. La dimostrazione più evidente di questo è il dato documentale: la pec scritta dalla raffineria per informare il comune di quanto accaduto è arrivata alle 17, ossia cinque ore dopo l'incendio, scoppiato alle 12. La prescrizione 156 dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) prevede infatti che la comunicazione scritta, via fax o pec, arrivi 'nel minor tempo tecnicamente possibile'. Va poi ribadito che la prima informazione verbale è stata tempestiva solo perché il sindaco ha chiamato la raffineria, quando avrebbe dovuto essere al contrario l'azienda a informare tempestivamente il Comune»