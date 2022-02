Incendio Api, Cenci: «Ansia per la sicurezza, non si può vivere così»

FALCONARA - «Non si può continuare a vivere così, ammorbati da esalazioni ogni volta che i venti provengono dai quadranti settentrionali, in ansia per l’insicurezza degli impianti o per la paura che prima o poi i nostri cari possano essere colpiti da patrologie gravi». Lo scrive in una nota Roberto Cenci, capogruppo e Consigliere comunale liste civiche Cittadini in comune/Falconara Bene Comune. La presa di posizione è relativa all'incendio divampato stamattina all'Api di Falconara.

«Anche in questo caso diranno che si è trattato di un incidente minore?- scrive Cenci- le lingue di fuoco si vedevano dalla strada, sono state riprese e sono intervenuti pompieri anche da Ancona».