Imprese, Bonus 110%. Terzoni: «Prorogare la misura fino al 2023»

«È fondamentale prorogare almeno fino al 2023 il Superbonus 110%». A dirlo in una nota è la deputata marchigiana Patrizia Terzoni (M5s). Secondo la parlamentare pentastellata, che cita i dati forniti dalle Camere di commercio-UnionCamere, sono 56 le nuove imprese nate nelle Marche grazie al provvedimento.

«In provincia di Ancona sono tre- dice Terzoni- sei in quella di Ascoli Piceno, quattordici a Macerata, nove a Fermo e ventiquattro a Pesaro Urbino per un totale di 56 aziende, come accertano i dati delle Camere di commercio-UnionCamere». Alla luce di questi dati l'invito rivolto al Governo da parte dell'esponente di maggioranza è dunque quello di prorogare il provvedimento fino al 2023. «Il superbonus 110%, oltre a tutelare l'ambiente e la salute umana attraverso la promozione di risparmio energetico e fonti rinnovabili, spinge l'edilizia di qualità e stimola la nascita di imprese edili- conclude Terzoni-. Non prorogare questa misura fa male all'economia e all'ambiente. È dunque fondamentale prorogare il 'SuperBonus 110% fino al 2023: lo chiedono le imprese, i cittadini e le associazioni ambientaliste. Chi si oppone va contro il futuro».