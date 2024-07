Cittadini preoccupati, il Pd: «L'amministrazione sia garante del poliambulatorio di Collemarino»

ANCONA – Poliambulatorio di Collemarino. Nonostante le rassicurazioni dell’Ast che il complesso non chiuderà, fornite anche al Comune di Ancona, dubbi e perplessità persistono tra i cittadini visto anche che il personale interno sembrerebbe perdere ogni tanto qualche servizio e unità.

Sul tema è tornato ieri il gruppo consiliare del Pd il quale attraverso un comunicato stampa fa notare come «il Partito Democratico ha portato all'attenzione del Consiglio Comunale una mozione per ribadire con forza, anche dentro l’aula di Palazzo del Popolo, l'importanza e la necessità del presidio sanitario del quartiere Collemarino. La mozione è stata supportata e votata favorevolmente da tutte le forze di minoranza, ma la destra di Silvetti ha votato contrariamente bocciandola definitivamente».

Il messaggio prosegue: «A parole si dicono tutti d'accordo, ma al momento di impegnare concretamente l'amministrazione comunale a farsi garante di questo servizio sanitario e ad esprimere la necessità di un suo potenziamento, si tirano indietro e respingono la nostra mozione. La struttura, che ora è ridotta ad interventi limitati e insufficienti, tanto che parrebbe assente anche la figura dell’infermiere, sarebbe invece adatta a ricevere cure anche specialistiche e di immediato intervento, come per esempio prelievi quotidiani, fisioterapia, cardiologia, servizio infermieristico medicazioni, medicina di base, servizi amministrativi come cassa, Cup, e simili. Per questo motivo continueremo a chiedere con forza, dentro e fuori dall’aula con siliare, il mantenimento operativo della struttura e un utilizzo più prestante capace di rispondere alle esigenze dei circa 11 mila cittadini che risiedono in quella zona. I presidi sanitari territoriali – è la conclusione del gruppo Dem in Comune - sono fondamentali per rispondere ai bisogni della popolazione, e pertanto vanno mantenuti, incrementati e potenziati».