Primarie centrosinistra, Ida Simonella è il candidato sindaco: «E' un onore e una responsabilità»

«Ancona ha scelto il candidato sindaco che rappresenterà il centrosinistra alle prossime elezioni: Ida Simonella». L'annuncio arriva da Alberto Losacco, Commissario Regionale Marche e senatore PD. «Una vittoria a seguito di una campagna elettorale senza sconti, aperta al confronto diretto tra i candidati e con i cittadini che hanno potuto ascoltare e valutare direttamente le proposte per la città ed esprimere, così, la loro preferenza». La Simonella si è imposta con 1958 voti su quasi 4mila elettori.

«Un coinvolgimento diretto dei cittadini e una buona partecipazione al voto segno che il lavoro fatto fin qui muove nella giusta direzione. È solo un punto di partenza verso l’appuntamento più importante: le amministrative della prossima primavera. Consapevoli che la strada è ancora lunga, andremo avanti - insieme a Ida - per arricchire il programma elettorale con idee e proposte per le persone e per la città- continua Losacco- grazie a Carlo Pesaresi per aver portato la sua esperienza e le sue idee in questa sfida e per arricchire il bagaglio del centrosinistra alle prossime elezioni, ai cittadini per la loro partecipazione al voto e a tutti coloro che hanno permesso queste primarie. Complimenti a Ida Simonella per il risultato conquistato e buon lavoro per costruire il futuro della città».

«Ringrazio tutti coloro che hanno avuto fiducia in questo progetto e nella mia candidatura che non era per nulla scontata- ha detto la Simonella- essere candidata per me è un grande onore, lo prendo con un senso di felicità ma anche di responsabilità. Ringrazio Pesaresi, perché quando c'è una competizione si cresce nella proposta».