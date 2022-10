Verso le comunali: primarie centrosinistra, Ida Simonella incontra la città

ANCONA - Ida Simonella, candidata a sindaco di Ancona alle primarie del centrosinistra, si presenta ufficialmente alla città. L'appuntamento è per venerdì 7 ottobre alle 18 al Ridotto del Teatro delle Muse in piazza della Repubblica. Le primarie sono in programma per domenica 27 novembre e quello del 7 ottobre è il primo momento di incontro con la città di Ida Simonella.

"Ida perché, Ancona sarà, La città di tutti" sono le linee guida che si svilupperanno nel corso dell'incontro. «Mi presento ufficialmente - spiega Simonella - perché voglio parlare di città e soprattutto dei nuovi obiettivi che dobbiamo porci. Parleremo, ovviamente, anche dei tanti problemi che siamo chiamati ad affrontare tutti in questo periodo. Niente accade se la comunità non ci crede, non sente che le cose possono accadere. Se la città si mette in movimento, allora tutto è possibile. Io ci metto il mio impegno, quello di amministratore della cosa pubblica, che negli anni è cresciuto fino a diventare passione politica, che unisce la competenza tecnica con l'esperienza amministrativa. Sarà utile confrontarci sulla visione di questa nostra bella città, sull'idea di futuro, sui percorsi possibili e concreti per mettere in campo tutte le risorse che servono, sulla mia volontà di esserci in questo progetto per Ancona. Quindi aspetto alle Muse tutte le cittadine e tutti i cittadini che vogliono confrontarsi, o semplicemente farsi un'idea per andare a votare, conoscendo bene le persone e le proposte che portano avanti. Perché oggi sono in gioco il presente e il futuro della nostra città».