Ancona avrà il suo hotel a 5 stelle al Palazzo del Mutilato, ma resta da sciogliere il nodo parcheggi

ANCONA – L’iter che vedrà il Palazzo del Mutilato di corso Stamira diventare un hotel a 5 stelle ha avuto questa mattina uno dei suoi passaggi più importanti, dato che ricevuto l’ok della seconda e dell’ottava commissione, con i voti favorevoli dei consiglieri comunali di maggioranza e l’astensione di quelli di minoranza. Questi ultimi infatti sono favorevoli all’opera in sé, ma chiedono chiarezza sui parcheggi in vista di questa nuova grande opera privata. Si attende adesso la delibera definitiva prevista in uno dei prossimi consigli comunali.

A essere precisi le commissioni sono state chiamate a esprimere un giudizio in merito al permesso in deroga relativamente ai vincoli urbanistici di tutto corso Stamira. Quindi, fatto salvo il cambio d’uso, La già citata deroga al piano regolatore riguarda solamente la norma che prevede un fronte continuo di locali commerciali per tutto il corso e sarà pertanto valida per il solo piano terra. Per il resto i lavori saranno quelli tipici di un restauro e nulla più, visto che l’immobile è soggetto a vincolo ed ha già avuto l’autorizzazione della soprintendenza, dei vigili del fuoco e dell’ufficio prevenzione incendi. Inoltre è garantito che gli elementi di rilevanza storica e architettonica verranno affidati solo a restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente.

Il progetto nel suo complesso prevede un piano seminterrato dedicato a un centro benessere. Il piano terra e il primo saranno invece dedicati agli spazi comuni come l’ingresso, la sala ristorante e le sale riunioni e convegni. Nei piani superiori invece spazio alle camere che saranno 18. Il tutto nel pieno rispetto della partizione originale di ogni singolo ambiente. L’unica innovazione prevista è infatti relativa all’installazione dei servizi sanitari. L’intervento in deroga inoltre è assoggettato a un contributo straordinario di costruzione che risulta di 12mila euro, mentre il costo di costruzione, ancora da quantificare con precisione, si aggirerà sui 67 mila euro. «In quello che una volta – ha così commentato Eliantonio la scelta della giunta – ospitava l’assemblea legislativa delle Marche, tanto da essere di proprietà della Regione, sorgerà l’unica struttura ricettiva di Ancona a 5 stelle. Io credo che una riflessione su quanto positivamente tutto questo vada ad impattare sulla città vada fatta».

E infatti nessuno ha avuto da obiettare sul 5 stelle in sé. L’opposizione ha però avuto qualcosa da ridire a riguardo dei parcheggi. Un problema di cui ancora la società che andrà a creare l’albergo non ha parlato con il Comune. È tuttavia opinione comunque che possa essere stipulata una qualche convenzione con il parcheggio Cialdini che è sito a pochi metri, o in qualche altro park cittadino, ma va detto che il primo a formulare questa ipotesi è stato Diego Urbisaglia di Ancona Futura. Sul problema in sé i tecnici del Comune hanno assicurato che «non servirà un incremento dei parcheggi, dato che non vi sarà un incremento dello standard urbanistico. Probabile che la struttura stessa si organizzerà con pulmini e accessi da altre zone della città». Susanna Dini del Partito Democratico ha però fatto notare come «le convenzioni serviranno anche quando vi saranno riunioni e conferenze e quindi il Comune dovrà attrezzarsi con i gestori». Jacopo Toccaceli di Fratelli D’Italia ne approfitta invece per tirar fuori il problema dei parcheggi in centro offrendo una sua visione più ampia dell’argomento: «Eravamo l’unico capoluogo senza hotel a 5 stelle. Era una cosa ridicola. Adesso finalmente si formerà invece un circolo virtuoso. Contrasto però la vecchia scelta ideologica degli ultimi 25 anni che non voleva parcheggi in centro. Iniziamo quindi a ragionare di nuovi posti auto a raso per la sosta produttiva, con tariffe eque e ragionevoli». Di parere opposto a Toccaceli è Mirella Giangiacomi del Pd: «Ancona è una città difficile da poter immaginare con ancora più parcheggi e una sola via di uscita per via della sua conformazione morfologica. Servono invece quelli scambiatori». Dini ha ripreso parola per difendere il lavoro delle precedenti giunte di centrosinistra: «Di parcheggi troppi ne abbiamo fatti. Anche se non bastano».

Parere e visione diametralmente opposte per Francesco Rubini di Altra Idea di Città che se la cava con l’umorismo: «Sembra di assistere a un remake di ‘Natale 1990’ con i politici che promettono parcheggi e spot dappertutto. Riapriamo anche corso Garibaldi – prosegue sul filone ironico il leader di Aic - e mettiamo le auto anche sopra Cavour, così siamo tutti contenti». Il Dem Giacomo Petrelli: «Cambiate spesso idea – rivolgendosi alla maggioranza - sui parcheggi in centro. Una volta servono, una no. Non avete un’idea chiara. Sono curioso di vedere il Pums». L’allusione è il ‘no’ al parcheggio San Martino, idea fortemente voluta invece dalla giunta Mancinelli. Al che Teodoro Buontempo di Ancona Protagonista gli ha risposto: «Non è nel potere del comune controllare quale tipo di evoluzione possano avere questi parcheggi. La domanda che un hotel a 5 stelle ha di parcheggi è ben diverse da quella del dipendente che va al lavoro» per poi aggiungere che «tutta la maggioranza ha ribadito il ‘no’ al parcheggio San Martino per via del pessimo rapporto tra costi e posti auto». Toccaceli ha concluso invece sostenendo come «i due progetti devono sposarsi. Non può esistere un “scelgo il traffico al centro o scelgo i mezzi pubblici”».

Passata questa mozione, la sola seconda commissione ha approvato la modifica alla destinazione d’uso, con tanto di demolizione e riqualificazione, di un immobile sito in via Colle Ameno, il quale da stabile industriale diventerà un complesso con 16 alloggi e diversi posti auto, alcuni privati e altri pubblici messi a disposizione degli altri residenti della zona. In questo caso il provvedimento è passato con l’unanimità assoluta di maggioranza e opposizione.