Ancona avrà il suo primo hotel a 5 stelle, il consiglio comunale ha detto 'sì': «Aumenterà il prestigio e l'attrattività della città tutta»

ANCONA – Ancona avrà finalmente il suo primo hotel a 5 stelle. E sorgerà all’interno del Palazzo del Mutilato di corso Stamira. A deciderlo è stato questa mattina il consiglio comunale che ha visto tutti e 30 i consiglieri presenti votare a favore del necessario permesso a costruire in deroga rispetto al piano regolatore. Un passaggio necessario, visto che il piano urbanistico per il corso prevede un fronte unico di locali commerciali.

La proposta era già passata in commissione il 15 luglio, dove però i consiglieri di opposizione si erano astenuti dal votare, visto che non vi erano state a loro modo di vedere rassicurazioni sufficienti per quel che riguarda il problema dei posti auto. Invece oggi, durante l’illustrazione della proposta di delibera, l’assessore al Patrimonio Angelo Eliantonio ha annunciato che la società sta trattando per una convenzione con il parcheggio Stamira. Così, scongiurato il pericolo che la nuova struttura ricettiva possa togliere posti auto nei parcheggi Cialdini e Traiano, anche l’opposizione si è convinta a votare ‘sì’.

Per il resto il progetto ha già ricevuto parere favorevole da parte di soprintendenza e vigili del fuoco, tanto che il restauro e il risanamento conservativo saranno rispettosi degli ambienti originali. Le uniche innovazioni saranno principalmente legate ai servizi igienici delle 18 camere che sorgeranno al secondo piano. Al primo, come al piano terra, troveranno spazio il ristorante, la sala riunioni e quella per le conferenze. Al piano seminterrato invece verrò collocato un centro benessere. «L’intervento – ha sottolineato Eliantonio – è qualificabile come opera di interesse pubblico perché la struttura ricettiva in sé risulta atta a soddisfare interessi di rilevanza collettiva e di prestigio. E lo è ancor di più perché sarà a 5 stelle, la prima e unica della città di Ancona. Come contributi di costruzione risultano il versamento una tantum di 12.400 euro, mentre il costo di costruzione è in corso di definizione ma risulta al momento di 67.000 euro». Poi, la già citata chiave di volta che ha convinto l’opposizione della bontà dell’intera operazione: «Abbiamo contezza – ha spiegato l’assessore - che la proprietà sta stipulando un accordo con il parcheggio Stamira e che quindi non sottrarrà posti ai parcheggi Traiano e Cialdini».

Francesco Andreani di Ripartiamo dai Giovani ha sottolineato come «finalmente Ancona potrà avere una struttura di livello. Un 5 stelle significa avere anche un turismo di qualità. Ancona si sta affacciando ad essere una città attrattiva. È sintomo che stiamo lavorando bene». Giacomo Petrelli del Partito Democratico ha spiegato invece che: «in commissione abbiamo fatto riferimento alla questione dei parcheggi. Oggi prendiamo atto di quanto detto dall’assessore Eliantonio. Ci riserviamo nel tempo di vagliare le azioni che il Comune adopererà per facilitare la gestione dei parcheggi da parte della società che avrà in carico l’investimento di realizzare un 5 stelle». Jacopo Toccaceli di Fratelli D’Italia: «Come detto in commissione questa delibera e questo albergo sono una vittoria per la città di Ancona. Significa anche che questa amministrazione sta rendendo la città sempre più attrattiva. Sarà una visione di parte, ma questo è un fatto. È una prima volta perché ci siamo noi». Massimo Mandarano di Italia Viva: «Bene fare qualcosa per questi immobili. Abbiamo troppe ‘cattedrali’ brutte e abbandonate che non danno una bella immagine per la città. E poi queste cose portano nuove opportunità di lavoro». Favorevole, ma con altri punti di vista, è invece Carlo Maria Pesaresi di Ancona Diamoci del Noi: «Annuncio il voto favorevole. Però ho una vena di dispiacere. Perché per un immobile a destinazione pubblica non si è riusciti a trovarne una culturale o sociale. Poi va bene pure l’hotel. Sulla questione parcheggi – è il secondo punto - io continuo a ritenere che non si possa immaginare lo sviluppo economico e turistico parlando di parcheggi. Anzi, andrebbe fatto l’esatto contrario. I centri andrebbero liberati dalle auto».