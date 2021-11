Green Pass, il Pd contro Acquaroli: «Prende gli ordini dalla Meloni, rischiamo isolamento»

ANCONA - «Il modus operandi di Acquaroli rischia di portare le Marche verso un pericoloso isolamento all'interno della Conferenza Stato Regioni dai risvolti molto preoccupanti». E' l'affondo del capogruppo in Consiglio regionale Maurizio Mangialardi (Pd) che plaude all'introduzione del Super green pass dal prossimo 6 dicembre. Ad attirare le sue critiche invece sono le parole del governatore Francesco Acquaroli sulle nuove restrizioni decise dal Governo.

«Ha fatto bene Draghi a mettere all'angolo la Lega di Salvini e ancora meglio hanno fatto i presidenti delle Regioni che hanno fortemente voluto questo provvedimento- dice Mangialardi- unica eccezione il solito presidente Acquaroli che anziché rappresentare i cittadini marchigiani, compresa la stragrande maggioranza di quelli che si sono vaccinati, continua a prendere ordini dalla Meloni scambiando il ruolo istituzionale con quello politico». Il numero uno dei dem marchigiani si dice pienamente soddisfatto dal provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri «perché va a tutelare i sacrifici fin qui fatti per salvaguardare la salute pubblica, evitare il sovraffollamento delle strutture ospedaliere e scongiurare nuove chiusure per le attività commerciali» ed anzi rilancia proponendo l'applicazione del super green pass «a tutti i lavoratori pubblici e non solo alle professioni sanitarie e al mondo della scuola» perché il paese non si può permettere di «tergiversare sul presente e sul futuro del paese per dare ascolto a una minoranza di no vax che fa dell'antiscienza il proprio credo negando la realtà dei numeri».