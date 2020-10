Gostoli (Pd): «Una sola in Giunta è uno schiaffo alle donne»

La giunta regionale delle Marche che verrà presentata alle 16.30 sarà composta, salvo colpi di scena, oltre che dal governatore Francesco Acquaroli da sei assessori: cinque uomini ed una donna, Giorgia Latini (Lega). Una decisione che, secondo la consigliera di Parità della Regione Paola Petrucci, contrasterebbe con lo statuto dell'ente, a tal punto che la stessa ha inviato una diffida al presidente di Regione. Un passo indietro, dal punto di vista politico, anche secondo il segretario regionale del Pd Giovanni Gostoli.

«È uno schiaffo alle donne marchigiane la nuova giunta regionale: solo una su sette- spiega in una nota Gostoli-. Le Marche tornano indietro, anziché andare avanti. Proprio quando la parità di genere, che é motore di sviluppo, può diventare un obiettivo del Recovery Fund. Una visione coraggiosa e innovativa sarà quella di aumentare la presenza delle donne nel mondo del lavoro. Anche per questa ragione é importante favorire la partecipazione delle donne nella vita democratica delle istituzioni. Oggi é una brutta giornata per le Marche».