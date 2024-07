Michela Glorio fa gli auguri alla nuova giunta Pirani: «Siate innovativi e volate alto»

OSIMO – A poche ore dall’annuncio della squadra che comporrà la giunta da parte del centrodestra, Michela Glorio augura a tutti buon lavoro, nell’interesse di Osimo e di tutti gli osimani.

L’ex assessora dell’amministrazione Pugnaloni, sconfitta al ballottaggio da Francesco Pirani, decide di utilizzare Facebook come canale di comunicazione: «Auguri di buon lavoro alla nuova Giunta del Comune di Osimo!» è l’inizio. «Buon lavoro e buon inizio – il messaggio dell’esponente del Partito Democratico va poi avanti - soprattutto ai giovani e a coloro che si affacciano in amministrazione per la prima volta: spero sia per loro, come lo è stato per me, un’esperienza formativa e di crescita umana e professionale. Auguro alla Giunta di non perdere mai di vista l’interesse collettivo, di operare sempre per il bene della città e soprattutto di rappresentare tutti e tutte, in una città che si riconferma divisa a metà».

Il post su facebook di Glorio prosegue così: «Chi mi conosce sa quanto negli anni abbia operato per tutti/e e non abbia mai guardato il colore politico, spero che il Sindaco e la Giunta abbiano lo stesso coraggio. Auspico anche di "volare alto" cercando soluzioni innovative a problemi complessi e di applicare buone pratiche, mutuandole anche da Comuni più grandi e più smart. Infine, auguro ai politici di lungo corso, oggi presenti in giunta, di avere la capacità di rinnovarsi, di guardare al futuro e di contribuire al "cambio di passo" annunciato dal Sindaco Pirani, sempre guardando avanti e, mai, indietro. Buon lavoro!».