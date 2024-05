Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, fa tappa nelle Marche

ANCONA – Il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte sarà nelle Marche giovedì 16 maggio, e farà tappa a Pesaro e Ancona. La prima tappa, alle ore 14, a Palazzo Gradari, in via Rossini a Pesaro, per un incontro del leader con la cittadinanza. A seguire, si sposterà nel capoluogo dorico dove, alle 20.30, presso il Teatro delle Muse in Piazza della Repubblica, affronterà tanti temi importanti in questo momento storico. «Il nostro Presidente - fa sapere il coordinatore regionale del M5S, Giorgio Fede - ci parlerà di tutto ciò che non sta funzionando in questo nostro Paese, ma soprattutto delle risposte e delle soluzioni che il M5S pensa di offrire ai problemi che più preoccupano gli italiani: dal carovita ai tagli alla sanità, fino ai rischi per l’ambiente e per la nostra sicurezza, fra leader mondiali che ci portano alle soglie della Terza Guerra Mondiale».

«Noi vogliamo un’Italia che non si rassegni – prosegue Fede – vogliamo un’Italia credibile con il resto dell’Europa, vogliamo un’Italia che torni ad essere ascoltata come lo era quando Giuseppe Conte era Presidente del Consiglio e ottenne i soldi del Pnrr. Con il “fantastico mondo di Giorgia” siamo tornati, purtroppo, ad essere un’Italia piegata di fronte ai leader europei, che ha accettato senza battere ciglio una nuova ondata di tagli e tasse. Noi vogliamo un’Italia che torni a contare. Ovviamente - conclude Fede - l’occasione servirà anche a incontrare tutti i candidati che hanno deciso di scendere in campo per le elezioni amministrative, mettendosi a disposizioni dei territori e delle loro comunità».