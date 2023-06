Giunta Silvetti, tre assessori in quota FDI. Certi Zinni e Eliantonio, ancora in forse la Latini

ANCONA- Giovanni Zinni e Angelo Eliantonio sicuri assessori della Giunta Silvetti in quota Fratelli d’Italia, invece, la nomina di Orlanda Latini non è ancora confermata al 100%. Ad annunciarlo il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, l’On. Stefano Maria Benvenuti Gostoli, dopo aver trovato, già alcuni giorni fa, un accordo con il sindaco Silvetti sulle posizioni che gli esponenti di FDI andranno a ricoprire. «Gli assessori del partito della Meloni saranno tre, due uomini e una donna. I certi sono Giovanni Zinni e Angelo Eliantonio, l'indicazione della donna è in via di perfezionamento, anche se posso dire che la quasi totalità del Partito, compreso il sottoscritto coordinatore- riferisce Gostoli-, è a favore dell'ingresso in Giunta della consigliera Orlanda Latini, piuttosto che di un tecnico esterno. Opzione quest'ultima che depotenzierebbe l'imprinting politico all'azione amministrativa e, peraltro, impedirebbe l'ingresso in Consiglio di un ulteriore consigliere comunale in sostituzione». Come già annunciato il ruolo della Presidenza del Consiglio verrà ricoperto da Francesco Bastianelli. «Con grande soddisfazione posso affermare di avere definito il quadro sopra esposto con l'unanimità dei consensi degli esponenti, dei dirigenti e dei vertici di Fratelli d'Italia, dopo avere svolto tutti gli opportuni passaggi di confronto in ogni sede istituzionale del partito- afferma l’On. Gostoli-. Sono certo che gli esponenti sopra indicati sapranno dare un grande contributo di qualità alla nuova Amministrazione comunale. Al Sindaco Silvetti, cui vanno i ringraziamenti per la grande disponibilità dimostrata e i migliori auguri di buon lavoro, è riservato ovviamente l'annuncio ufficiale della Giunta e della ripartizione delle deleghe».

Si attende ormai da giorni la presentazione della Giunta Silvetti. A quanto sembra il nodo cultura non è ancora stato sciolto anche se il nome più probabile che sta circolando in questi giorni è quello di Arianna Trifogli, figlia dell’ex sindaco di Ancona Alfredo Trifogli. Come detto ufficialmente dal coordinatore provinciale di FDI, nella squadra del primo cittadino entreranno Giovanni Zinni (Bilancio) ed Angelo Eliantonio (Turismo e Attività produttive). Orlanda Latini, data per certa come assessore alle Politiche per la Famiglia e lo Sport, al momento resta con un punto di domanda anche se quasi sicuramente il posto sarà suo. Per quanto riguarda gli altri assessori della giunta, in quota Forza Italia dovrebbe entrare l’ex consigliere comunale Daniele Berardinelli (Urbanistica), per Ancona Protagonista Stefano Tombolini (Lavori Pubblici) e Manuela Caucci (Servizi Sociali). In squadra anche Antonella Andreoli della Lega (Personale) e Marco Battino di Ripartiamo dai Giovani (Politiche Giovanili, Università, Star Up ed Economia giovanile). Il sindaco Daniele Silvetti dovrebbe tenere per sé le deleghe all’Ambiente e al Porto. Da definire chi ricoprirà il ruolo di vicesindaco