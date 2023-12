Dall'ex Fanesi alla "casa delle mamme": un anno di giunta Signorini

FALCONARA - Lo storico avvio dei cantieri all’ex Garage Fanesi, la scuola Da Vinci di Castelferretti completamente ricostruita, i nuovi servizi della polizia locale in spiaggia e con l’unità cinofila, il consolidamento e la crescita di FalComics, l’avvio del progetto per una nuova casa per mamme e bambini: sono solo alcuni dei traguardi raggiunti nel corso del 2023, che in molti casi rappresentano anche punti di partenza per tutta la comunità.

La conferenza di fine anno della Giunta Signorini ha fatto il punto sulle opere avviate e sui servizi attivati nel corso del 2023. Il focus si è concentrato in particolare sulla seconda metà dell’anno, quando dopo le consultazioni elettorali, che hanno visto il sindaco Stefania Signorini riconfermata al primo turno, è stato possibile dare corso a tutti i progetti finanziati nella scorsa legislatura.

Sindaco Stefania Signorini - Urbanistica

Il regalo di Natale più bello alla comunità falconarese è stato l’avvio dei lavori ell’ex Garage Fanesi, rimasto per oltre vent’anni un’incompiuta: grazie ai fondi Pnrr per oltre 5milioni è già partita la riqualificazione dell’immobile, affacciato su piazza Mazzini, cuore pulsante del centro città. L’ex Fanesi diventerà un presidio e un attrattore grazie alla nuova sede della polizia locale e dei servizi demografici, cui si aggiungeranno una ludoteca, un circolo per anziani, uno spazio per il coworking per i giovani, in modo da aggregare e creare integrazione tra generazioni diverse.

Proseguono intanto i lavori nelle ex Scuole Lorenzini, dove è già stata completata la demolizione: grazie a un finanziamento statale di 2,1 milioni sorgerà un polo socioculturale con una palestra, una sala insonorizzata per incisioni, laboratori legati al riuso, un auditorium, sportelli informativi, una sala pc e il nuovo Centro del Riuso.

«Un grande regalo è anche quello stiamo lavorando per il nuovo anno – anticipa il sindaco Stefania Signorini – ossia la riqualificazione della ex Squadra Rialzo, dove realizzare il teatro cittadino e un museo dei trasporti ferroviari. In questi giorni si sta chiudendo l’iter per la caratterizzazione dei terreni e ci stiamo confrontando con Rfi affinché l’immobile entri presto nella disponibilità del Comune».

E ancora nel corso del 2023 sono stati creati i presupposti per avviare i lavori contro gli sversamenti a mare, dopo una serie di confronti con cittadini e categorie economiche per individuare il progetto più efficace e meno impattante. Si tratta di opere che saranno realizzate da VivaServizi, «che sono state avviate – fa presente il sindaco Signorini – in seguito al fronte comune costituito dai Comuni di Falconara e Ancona, per dare risposte alla cittadinanza e per garantire a tutti, residenti e turisti, il diritto a un mare pulito»

Sempre sul fronte ambientale, nei primi mesi del 2024 sarà attivata la prima comunità energetica di Castelferretti e a seguire quella di Palombina Vecchia, un progetto che vede il Comune di Falconara farsi promotore della transizione energetica, nel segno di una nuova consapevolezza sull’utilizzo delle risorse e sulla gestione dei consumi, affinché vengano privilegiate le fonti di energia rinnovabile.

Vicesindaco Valentina Barchiesi – Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente

Proseguono i lavori per la ristrutturazione radicale della scuola Da Vinci di Castelferretti: a partire dal 2024 i bambini potranno rientrare in una scuola completamente rinnovata, priva di barriere architettoniche, con una nuova palestra anche a servizio degli esterni, ampie aule polifunzionali e di interscambio e di una mensa pronta ad accogliere un eventuale tempo pieno anche a Castelferretti, qualora si raggiungesse il numero minimo di iscrizioni. Impianti all’avanguardia alimentati da fonti rinnovabili renderanno l’edificio ecosostenibile sotto il profilo energetico. Sono inoltre iniziati i lavori con le demolizioni interne per convertire la scuola dell’infanzia Peter Pan in asilo nido, in modo da incrementare i posti disponibili, la nuova copertura della scuola Aldo Moro e la rifunzionalizzazione dell’ex Garage Fanesi.

Tanti i progetti in dirittura d’arrivo sul fronte ambientale: è stata completata la vasca di espansione a servizio del fosso San Sebastiano e a giorni sarà conclusa quella del Cannetacci. Le due opere, che saranno completate nel corso del nuovo anno da un raccordo tra le stesse vasche e il fosso della Liscia, permettono a Falconara di avvicinarsi alla riperimetrazione del Pai.

Tra i risultati dei primi mesi di legislatura, anche l’ottenimento di ulteriori finanziamenti: oltre 270mila euro per gli impianti sportivi, in particolare per il completamento della tribuna del Roccheggiani e per la realizzazione della nuova pista di atletica, progetto condiviso con l’assessorato allo Sport, 125mila euro per la riqualificazione del Parco Unicef per restituire l’area verde a bambini e famiglie anche con iniziative di educazione ambientale, 60mila euro per la realizzazione di un’ulteriore area giochi inclusiva al Parco Carletti, ed in collaborazione con l’assessorato scuola e servizi sociali 30mila euro per la realizzazione di un montacarichi nella scuola di Falconara Alta. Tanti dunque i lavori che nel 2024 dovranno essere avviati dal settore Lavori pubblici, impegnato tra l’altro a portare avanti un programma Opere Pubbliche tra i più corposi degli ultimi decenni viste le tante risorse extra ottenute.

Assessore Raimondo Baia – Polizia locale e Sport

Nel corso del 2023 sono stati avviati nuovi servizi e consolidati quelli avviati in via sperimentale nell’anno precedente.

Proprio il 21 dicembre è partito il servizio dell’unità cinofila, avviato grazie alla collaborazione con il comando di polizia locale di Tolentino. L’attività dell’unità cinofila, che rientra nei controlli di polizia stradale, sarà programmata con cadenza settimanale e ha lo scopo di prevenire e contrastare il consumo di stupefacenti in particolare tra giovani e giovanissimi e tra chi si mette al volante.

Un servizio confermato nel 2023 è stato invece il pattugliamento del litorale falconarese nel corso dell’estate, avviato in via sperimentale nel 2022 e molto apprezzato da bagnanti e operatori della spiaggia. L’intenzione è quella di consolidarlo e di potenziarlo con nuovi strumenti.

Sempre nel corso del 2023 sono state gettate le basi per avviare una nuova rete di videosorveglianza su tutto il territorio, integrato con il controllo della sosta e di altre irregolarità lungo le strade, progetto che si concretizzerà nel corso del nuovo anno. La videosorveglianza con 50 nuove telecamere ad altissima definizione sarà ugualmente integrato con il sistema ‘Targa System’, già installato per monitorare i flussi di traffico in ingresso e in uscita dal territorio, circa 2milioni di veicoli al mese. Il sistema ‘Targa System’ permette di individuare in tempo reale i veicoli e di accertarne le irregolarità, come la mancanza di revisione, copertura assicurativa e l’eventuale denuncia per furto.

Quanto allo Sport, tra i momenti salienti del 2023 ci sono stati lo Sport Day, la giornata Falconara premia i suoi campioni che ha visto la sala Convegni riempirsi dei colori degli atleti che si sono distinti a livello regionale e nazionale, la collaborazione e il sostegno alla corsa podistica Nonni&Nipoti organizzata dal Gruppo Amici per lo Sport.

Assessore Romolo Cipolletti – Viabilità e decoro

Sono stati appena consegnati i lavori per la riqualificazione del parco di via Fra Dante Bucarini, inagibile da anni perché il muro di cinta era pericolante. Per l’intervento è stato ottenuto un finanziamento regionale di 26mila euro, che ha permesso di liberare ulteriori risorse già impegnate così da consentire la messa in sicurezza di ulteriori strade. Sono state completate di recente opere richieste dalla comunità come il rifacimento della strada del parco del Cormorano e la sistemazione delle strade interessate dalla posa della fibra. Sono state inoltre riqualificate le lapidi dei partigiani Goffredo Baldelli e Aldo Cameranesi, all’interno del cimitero di via Castellaraccia, mentre è stato completato nel corso del 2023 il totale rifacimento di via VIII Marzo, che da decenni non era oggetto di manutenzioni importanti.

In merito alla riqualificazione del verde, è stata appena avviata quella lungo il vialetto Marotta, che si aggiunge alla manutenzione ordinaria in tutto il territorio.

Tra le novità della seconda parte del 2023, l’istituzione degli stalli rosa a servizio delle donne in gravidanza e dei genitori di bambini fino a due anni d’età.

E’ stata rifatta la segnaletica verticale e orizzontale in tutto il territorio.

In totale nel corso dell’anno sono state 438 le ordinanze per la disciplina della viabilità, dall’istituzione di nuovi stalli per disabili alla riorganizzazione viaria in occasione di cantieri lungo le strade cittadine.

Assessore Marco Giacanella – Bilancio, Personale, Informatizzazione, Cultura e Turismo

Il maggior risultato dell’assessorato al Bilancio è stato quello di aver trovato l’equilibrio per predisporre un bilancio nel 2023 riuscendo a garantire il mantenimento dei livelli dei servizi comunali nonostante la grave situazione finanziaria del Comune. Con l’aumento dei tassi di interessi il peso dei mutui, ereditati dalle amministrazioni di centrosinistra, è passato da 2,4 a 4,1 milioni l’anno, tanto da condizionare pesantemente la capacità di spesa dell’ente, ma senza compromettere i servizi ai cittadini.

Sul fronte del personale è stato sottoscritto il contratto di secondo livello dei dipendenti pubblici e sono state approvate inoltre forme di lavoro agile che consentiranno di erogare i servizi in modo efficiente, tutelando alcune categorie di lavoratori. Proprio in relazione al settore personale, l’amministrazione comunale vuole esprimere grande apprezzamento per la dottoressa Daniela Del Fiasco, dirigente e colonna dell’amministrazione comunale che a fine 2023 è andata in pensione.

Altre novità riguardano la digitalizzazione dell’ente: nel corso dell’anno sono stati intercettati fondi Pnrr grazie ai quali contiamo nel breve e medio periodo saranno resi più efficienti i servizi con una riduzione dei costi per i cittadini.

Tante le novità sul fronte della Cultura, settore in fermento perché è già impegnato nella programmazione di FalComics: la volontà è quella di renderlo sempre più di tutta la città, a partire dai più giovani che sono stati coinvolti nell’individuazione del Claim 2024.

Tra i risultati del 2023, la riapertura del Cart dopo pandemia, il consolidamento della collaborazione con tutte le associazioni del territorio, tanto per il Natale quanto per il cartellone estivo. Un pensiero va alla soprano Ornella Bonomelli, scomparsa di recente.

Ilenia Orologio – Servizi sociali, Scuola, Commercio

Tanti gli obiettivi raggiunti e le risorse ottenute per nuovi progetti, come ‘Housing restart’, che consente di accogliere in un alloggio comunale mamme e figli minori rimasti senza casa per le difficoltà nel pagare l’affitto. Si tratta di mettere loro a disposizione, in condivisione, un alloggio di proprietà comunale, in modo da superare un periodo temporaneo di crisi economica. Grazie a un contributo regionale di 100mila euro il Comune di Falconara può avviare la ristrutturazione di un appartamento di 80 metri quadri, già individuato a Villanova.

Attraverso l’Ambito territoriale sociale 12 e grazie a un altro finanziamento, in questo caso di 125mila euro, sarà inoltre riqualificato un altro immobile per realizzare un progetto di co-housing. Il progetto è rivolto a persone con disabilità che potranno vivere in maniera indipendente in un appartamento individuato nel territorio di Falconara. Potranno essere ospitate fino a quattro persone.

Di grande importanza per tante famiglie, nel corso dell’estate, è stato inoltre il progetto dei centri estivi, che ha permesso al Comune di Falconara di accogliere tutti i bambini con disabilità che avevano fatto richiesta, garantendo un educatore per ogni iscritto. Sempre per i soggetti con disabilità, in collaborazione con Avulss, è stato organizzato un servizio di trasporto gratuito per attività di laboratorio, mentre con Anteas partiranno dal 2024 attività al Centro Pergoli con appuntamenti settimanali con Caffè Alzheimer e attività cognitive.

Sul fronte della Scuola, una buona notizia è arrivata negli ultimi giorni del 2023: il Comune ha ottenuto un contributo regionale per realizzare un ascensore a servizio della scuola dell’infanzia Piccolo Principe di Falconara Alta, recentemente ristrutturata. Saranno così abbattute le barriere architettoniche. Stiamo inoltre collaborando con dirigenti scolastici, associazioni e strutture private, come il Parco Zoo Falconara, che permettono ai ragazzi di svolgere attività curricolari ed extracurricolari. E’ in corso di predisposizione, infine, il bando per individuare la ditta che realizzerà il nuovo polo scolastico del centro.

Per il commercio, infine, il Comune sta attivando collaborazioni con le associazioni di categoria per mettere in collegamento operatori commerciali e proprietari dei locali sfitti.