ANCONA - Si è tenuta pochi giorni fa l'inaugurazione del nuovo circolo di Ancona dei Giovani Democratici. L'evento inaugurativo è stato strutturato in un primo passaggio congressuale per l'elezione del nuovo segretario di circolo dei GD e in un secondo momento dedicato all'approfondimento di una tematica cruciale come quella del caro affitti e del diritto allo studio, particolarmente sentita tra la popolazione studentesca e per la quale i Giovani Democratici si battono in prima linea.

Inaugurazione e congresso del circolo anconetano

L'elezione che ha visto Edoardo Carboni, già candidato alle ultime comunali, diventare nuovo Segretario del circolo di Ancona ha sancito, dopo molti anni di inattività, la ripartenza della giovanile anconetana. L'ottima cooperazione tra i livelli locali dell'organizzazione, in particolare provinciale e comunale, è stata fondamentale per rilanciare il Circolo GD nella città capoluogo regionale. “Questo risultato - dice Federico Pazzaglia, Segretario Provinciale GD - è il frutto di un grande lavoro di indirizzo e coordinamento svolto dalla Segreteria Provinciale GD e che si inserisce in un preciso quadro di rilancio dei Giovani Democratici e dei rispettivi circoli all'interno del territorio provinciale, per dare voce alle giovani generazioni, per recuperare uno spazio autenticamente democratico nella rappresentanza giovanile e in particolar modo studentesca”. Giovani Democratici Segreteria Provinciale di Ancona Afferma Carboni, neo-segretario del circolo dorico: "Interpreterò questo ruolo con senso del dovere e spirito di sacrificio, consapevole che ci sono un circolo da valorizzare e una platea di giovani da ascoltare. Tra i tanti obiettivi da raggiungere, i più importanti sono il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze che si identificano nei valori del campo democratico e il dialogo con le altre forze progressiste locali, concentrandoci sui temi e sui problemi del nostro territorio". Prosegue poi il giovane Consigliere dem Petrelli: "Entusiasmo, preparazione e una bella dose di visione. Ecco gli ingredienti per il nuovo circolo anconetano dei Giovani Democratici. Si riparte dai problemi reali dei cittadini, specialmente di quelli più giovani, con l’obiettivo di portare avanti battaglie serie e di proporre risposte concrete. Ora subito mani in pasta, perché c’è molto da lavorare”.

Caro affitti e diritto allo studio

Al centro del dibattito, durante l’inaugurazione, il diritto alla casa e allo studio. Le criticità derivanti dal caro affitti hanno avuto ed hanno dirette ripercussioni sulla popolazione studentesca, e in particolare quella universitaria, rischiando di compromettere un importante diritto come quello allo studio. A causa degli elevati costi per gli affitti, ad esempio, moltissimi studenti fuori sede hanno la difficoltà, se non l'impossibilità, di permettersi di abitare nella città in cui studiano e frequentano l'università. Tantissimi studenti, e i Giovani Democratici con loro, di tutte le città italiane si sono mobilitati per protestare davanti le proprie sedi universitarie accampandosi con le tende, per chiedere interventi e maggiori tutele. Nell'ambito dell'iniziativa tematica di approfondimento sono intervenuti: Chiara Croce, Segretaria Regionale GD; Mattia Santarelli, Responsabile rapporti università PD Marche; Paolo Marasca, Ex Assessore Cultura e Politiche giovanili di Ancona; Giacomo Petrelli, Consigliere Comunale PD Ancona.