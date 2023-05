Giovani Democratici Marche, il post-voto: «Al ballottaggio? Sogniamo una stagione positiva per la sinistra»

ANCONA - Il risultato delle amministrative vede partite ancora aperte, soprattutto ad Ancona e Porto Sant’Elpidio. «Sebbene il tempo dell’esultanza, o dell’analisi della sconfitta, non sia ancora arrivato, noi Giovani Democratici siamo entusiasti del risultato raggiunto- si legge i una nota- i nostri candidati si sono posizionati tutti tra quelli che hanno riscosso il maggior successo e numero di preferenze, alcuni assicurandosi un posto in consiglio comunale, altri rimanendo tra i primi dei non eletti. Questo dato evidenzia che la rete e la squadra che abbiamo costruito negli anni ha reso i suoi frutti. La cittadinanza riconosce nei nostri candidati giovani con idee innovative, competenza e un nuovo modo di fare politica, un modo sano e puro che si mette al servizio della cittadinanza e ne porta giovamento».

«Il risultato di questi ragazzi racconta una storia, quella di un Partito Democratico che sta cambiando volti, forma e soprattutto modi di fare. Un Partito che torna tra la gente e si spende per dar voce alle fasce più deboli della popolazione, come hanno fatto questi candidati che hanno influito con numerose proposte nei programmi elettorali. Prima tra tutte l’attivazione del servizio dello psicologo di base, ma anche la creazione centri giovanili, la maggior partecipazione a programmi europei da parte delle amministrazioni ed altre idee che promuovono un’idea di città attenta ai bisogni di tutti i cittadini. La giovanile si è dimostrata ancora una volta una scuola di politica e formazione importante, capace di dare una struttura ed una rete di confronto ai ragazzi. Insieme siamo cresciuti, migliorati e siamo diventati pronti per essere gli amministratori del domani. I Giovani Democratici da queste amministrative portano a casa comunque una vittoria, e tutto questo è stato possibile solo grazie all’energia e l’incredibile forza dei nostri candidati: Minnoni Elvinia, Lorenzo Piunti, Edoardo Carboni, Andrea Belegni, Giacomo Petrelli e Fabio Rossano.

Ora in attesa dei ballottaggi, non si ferma il nostro lavoro, ed in maniera unita, come sappiamo fare, continuiamo a credere nel sogno di una nuova stagione positiva della sinistra».