Verso le elezioni, la campagna elettorale di Giorgia Meloni inizia da Ancona

La campagna elettorale di Giorgia Meloni, in vista delle elezioni del 25 settembre, partirà dalla città di Ancona. Il leader di Fratelli d'Italia sarà in piazza Roma il prossimo 23 di agosto. Ad annunciarlo la consigliera regionale e coordinatrice di Fratelli d'Italia nelle Marche Elena Leonardi.

«Giorgia Meloni aprirà la campagna elettorale nazionale, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, ad Ancona. Una grande soddisfazione per la nostra Regione e la federazione regionale di Fratelli d'Italia, tenuta in forte considerazione dalla leader nazionale del partito - e candidata alla guida del Paese - dopo la vittoria di Francesco Acquaroli due anni fa che ha reso possibile la nascita del "modello Marche. L'apertura della campagna elettorale si terrà martedì 23 agosto, alle ore 18.00, a Piazza Roma. Interverrà, oltre a Giorgia Meloni, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Saranno presenti i candidati al Parlamento di Fratelli d'Italia e dirigenti locali e regionali del partito. Il titolo della campagna è "Pronti a risollevare l'Italia" e Fratelli d'Italia Marche è pronta a fare la sua parte dopo aver risollevato questa straordinaria regione. Accoglieremo Giorgia Meloni con il calore e l'entusiasmo che ci condurranno sino alla vittoria delle elezioni politiche».