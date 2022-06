Elezioni a Corinaldo, Fabri sconfitta per soli 2 voti: «Siamo al servizio dei cittadini, ricucire la comunità»

CORINALDO - «Il risultato delle elezioni amministrative 2022 di Corinaldo, al momento, ha palesato la profonda divisione che attraversa la nostra comunità. Un aspetto critico di cui, con senso di responsabilità, prendiamo atto». E' amaro il giorno dopo di Giorgia Fabri, candidata sindaco del centrosinistra, sconfitta dal rivale Gianni Aloisi per appena 2 preferenze.

«Il movimento "Voce Comune per Corinaldo" - racconta - come dimostrato in questi mesi e premiato da cittadini, lavorerà per includere e non escludere. Nostro primario compito ora sarà quello di metterci al servizio della comunità per ricucire queste divisioni, mettendoci nuovamente all'ascolto dei corinaldesi ma allo stesso tempo tenendo uno sguardo vigile sull'amministrazione pubblica affinché proceda seriamente su un percorso unitario e coinvolgente anziché accentuare le spaccature. A tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, alle nostre voci e proposte, a chi ci ha dato prima di tutto fiducia vogliamo dire che i pilastri valoriali su cui abbiamo fondato questo percorso rimarranno al centro della nostra attività amministrativa, che continueremo a progettare e per la quale continueremo a combattere per portare risultati concreti».

«Questa campagna elettorale - conclude - è stata straordinaria. Mai come in questi mesi le persone hanno dimostrato il loro valore, la loro natura e la loro onestà. A tutti coloro che hanno sostenuto il progetto, in prima fila o dalle retrovie, va il nostro più sincero ringraziamento. A tutti gli elettori che hanno scelto "Voce Comune per Corinaldo" rinnoviamo l'impegno a preservare una Corinaldo accogliente, produttiva, sostenibile, digitale e bella. Grazie».