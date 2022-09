FdI Numana e Sirolo: «Vinto perché soli contro tutti»

«A seguito degli straordinari risultati elettorali per Fratelli d’Italia nei Comuni di Numana e Sirolo, i rispettivi coordinatori Giuseppe Monaco e Alessandro Scuppa vogliono sentitamente ringraziare tutti i loro concittadini che hanno dato non solo fiducia alla coalizione di centrodestra ma hanno premiato Fratelli d’Italia, che è diventato il primo partito in assoluto sia alla camera che al senato in entrambi i comuni rivieraschi». Lo scrivono in una nota i circoli territoriali FdI di Sirolo e Numana.

«I ringraziamenti sono dovuti anche e soprattutto ai componenti dei rispettivi circoli territoriali di FdI, che hanno lavorato in silenzio e senza clamore per convincere i propri concittadini della bontà delle scelte programmatiche di Giorgia Meloni e soprattutto portare gli indecisi a votare il nostro partito. Da una prima analisi del voto infatti, i numeri assoluti di Fratelli d’Italia a Numana e Sirolo, che hanno più o meno hanno gli stessi votanti (2.252 per Numana e 2.438 per Sirolo) hanno raggiunto appaiati quasi le 700 unità alla camera e le 600 al senato, con un balzo in avanti di 25 punti percentuali in più rispetto le politiche 2018.La spiegazione di questo straordinario risultato è molto semplice e rispecchia anche a livello locale la linea politica indicata da Giorgia Meloni: coerenza delle azioni politiche portate avanti da soli contro tutti gli altri partiti (uno per tutti, l’appoggio incondizionato agli operatori balneari contro la Direttiva Bolkenstain), umiltà e concretezza negli atteggiamenti ed appoggio con spirito collaborativo e costruttivo alle rispettive amministrazioni comunali, dove Sirolo è presente con l’Assessore Pietro Baldini e Numana, che appoggia dall’esterno la Giunta Tombolini».

«Alla luce quindi di questi risultati, i circoli Territoriali di Fratelli d’Italia di Sirolo e Numana continueranno con ancora più impegno e responsabilità la loro azione politica, e saranno i riferimenti del territorio verso i propri deputati e senatori eletti nella nostra circoscrizione, con l’orgoglio di appartenere al partito leader della coalizione di centro destra che sarà chiamato a breve a governare questo Paese».