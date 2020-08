"Lascia una buona impronta", successo per l'iniziativa di Fratelli d'Italia al Passetto

Giorgia Meloni lascia la “buona impronta” anche ad Ancona. Il mare è patrimonio dell’uomo, le spiagge sono un patrimonio per le Marche e per la nostra città. Grande successo dell’iniziativa nazionale di Fratelli d’Italia “Lascia una buona impronta“, svoltasi questa mattina presso la spiaggia del Passetto. Molti bagnanti hanno consegnato i rifiuti di plastica e vetro raccolti in spiaggia, ricevendo in omaggio un paio di ciabatte infradito che hanno una speciale caratteristica: quando calpestano la sabbia lasciano scritto il nome del partito.

L’iniziativa è stata messa in campo a sostegno dell’ambiente, per incentivare il corretto conferimento dei rifiuti e sensibilizzare al rispetto e alla tutela dello stesso. E’ stata anche l’occasione per cittadini e bagnanti di fare la conoscenza delle tante tematiche portate avanti da Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni regionali in sostegno di Francesco Acquaroli presidente: «Oggi proponiamo una riflessione su un tema che sembra passato di moda, ma che è profondamente attuale: l’inquinamento e l’impatto che ha l’uomo sulla natura. Se ognuno di noi facesse una piccola parte per riciclare, per essere attento all’ambiente ne gioveremmo tutti e tutti potremmo contribuire nel lasciare ai nostri figli un mondo migliore».

