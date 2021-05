Fratelli d'Italia apre tre nuovi circoli ad Osimo, Castelfidardo e Loreto: «Siamo radicati tra la gente»

Nelle ultime settimane sono nati 3 nuovi circoli territoriali di Fratelli d'Italia ad Osimo, Castelfidardo e Loreto. Ne danno l'annuncio i rispettivi presidenti Michela Staffolani (Osimo), Marco Cola (Castelfidardo) e Belinda Raffaeli (Loreto). Grande soddisfazione, ovviamente, da parte del coordinatore provinciale Stefano Benvenuti Gostoli, che – dopo aver recentemente inaugurato 4 circoli di Fdi in Vallesina - taglia altri 3 nastri.

«La coerenza delle idee e la serietà dell'impegno politico pagano sempre - afferma - oggi stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che parte da lontano; Fratelli d'Italia è ormai molto radicato tra la gente. Non sfugge il fatto che in Fratelli d'Italia non esiste il problema delle quote rosa, tanto che su tre neo presidenti di circolo, due sono donne, elette dagli iscritti sulla base del merito e delle capacità, e non per una mera appartenenza di genere. Grandi auguri di buon lavoro, quindi, ai presidenti dei neo nati circoli di FdI di Osimo, Castelfidardo e Loreto».