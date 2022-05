Anci Giovani Marche, Fratelli d’Italia nel direttivo con Colosi e Marzocchi

ANCONA- Prosegue la crescita di Gioventù Nazionale Marche anche in ruoli di rappresentanza istituzionale di riferimento, oltre l’innegabile e recente successo per la prima edizione della scuola regionale di formazione politica. Francesco Pio Colosi, 34enne, attuale assessore alle Politiche sociali e salute al comune di Tolentino, eletto vice-coordinatore nel Direttivo regionale di Anci Giovani, mentre nel consiglio direttivo siederà Francesco Marzocchi, 31 anni, Consigliere comunale a Camerano eletto nella tornata elettorale dello scorso anno.

«L'elezione del Vice-coordinatore e di un Consigliere, oltre a testimoniare un’ulteriore conferma del ruolo di Fratelli d’Italia e del suo movimento giovanile nel saper proporsi positivamente e concretamente in termini di idee e classe dirigente a tutti i livelli, conferma la costante crescita di GN nelle Marche caratterizzandosi, sempre più, come una palestra di formazione politica all’insegna della concretezza e della capacità. Auguro un buon lavoro alla neoeletta Presidente Anci Giovani Irene Ciaffoncini, al direttivo tutto, e in particolare ai nostri Colosi e Marzocchi che, sono certo, ben sapranno declinare i nostri valori nel costante confronto con i giovani amministratori locali della nostra Regione». Ha commentato Maicol Pizzicotti Busilacchi, Presidente regionale di Gioventù Nazionale.