La vittoria di Fratelli d'Italia. Ausili: «I dati dimostrano che anche ad Ancona si può cambiare»

ANCONA - «Un risultato straordinario, che ci lega a un forte senso di responsabilità, di rispetto e di impegno per onorare la parola data. Grazie a Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, grazie al centrodestra unito». Lo scrive in una nota Marco Ausili, consigliere regionale e coordinatore comunale di Fratelli d'Italia.

«Complimenti ai candidati eletti, in particolare all’anconetano Stefano Benvenuti Gostoli. I dati che riguardano la nostra città dimostrano chiaramente che anche ad Ancona si può cambiare- commenta Ausili- è per questo che continueremo a lavorare, anche con maggiore forza, a un progetto aperto e inclusivo, nell’interesse della città che va risollevata e riportata veramente al suo ruolo di capoluogo di regione, coinvolgendo tutti quei gruppi che desiderano portare ad Ancona una sana alternanza politica, nonché tutte quelle persone che nel tempo hanno sempre dimostrato serietà morale e capacità politiche. Perciò piedi per terra e in alto i cuori».