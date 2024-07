Fedele e Giachi passano a Forza Italia: «Conquistati da Tajani, ma resteremo nei nostri attuali gruppi consiliari»

ANCONA – La notizia data ieri da Francesco Battistoni e Antonio Tajani in occasione del passaggio in città del vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, aveva suscitato particolare interesse e curiosità tra tutto il mondo politico locale: «Nelle Marche abbiamo rafforzato il gruppo in consiglio regionale. Ora si rafforza quello in consiglio comunale ad Ancona» aveva detto il leader di Forza Italia. Parole che il segretario regionale di Fi aveva integrato citando i nomi di «Giulia Fedele e Daniele Giachi» come coloro passati a Forza Italia.

Oggi, intervistati telefonicamente entrambi, possiamo anticipare che la verità sta… nella trequarti. I due si sono infatti iscritti al partito fondato da Silvio Berlusconi, ma in aula continueranno, almeno per adesso, a svolgere attività politica nelle liste in cui sono stati eletti, vale a dire Ancona Protagonista e Rinasci Ancona. Anche perché entrambe le civiche sono comunque di maggioranza e di centrodestra. «La mia – esordisce così a spiegare Giulia Fedele – è una scelta ponderata ma senza esitazioni. Continuerò a sostenere la lista civica che mi ha dato questa grande opportunità (Ap, ndr) e a cui sono infinitamente grata. Anche perché le due cose non sono incompatibili. Forza Italia però è un augurio che mi faccio per non terminare dopo questa consiliatura il mio impegno politico». E sul motivo per cui ha preferito Fi rispetto ad altri partiti, Fedele spiega che «ho scelto Forza Italia per il suo programma politico, per la visione del suo leader Antonio Tajani e per vivere l’attività di un partito. Però ringrazio anche Daniele Silvetti (anche lui di Forza Italia, ndr). Non ho mai fatto mistero che è stato il primo a credere nelle mie possibilità e anche ieri mi ha dato fiducia. Devo ringraziare anche il segretario provinciale Gianluigi Tombolini, un amico».

L’annuncio è avvenuto proprio davanti a Tajani.

«Non nascondo l’emozione per quanto successo infatti. Provo per tutti un’immensa gratitudine, soprattutto per Silvetti e Tombolini».

Sulla stessa linea della collega Giachi conferma che «Inizio un nuovo percorso, ma al momento resto in Rinasci Ancona». Anche perché Giachi è da poco subentrato al consigliere dimissionario Massimo Parri: «Ho informato della mia scelta Luca Santarelli (consigliere regionale e leader della lista Rinasci Marche espressa in comune da Rinasci Ancona, ndr) di iniziare questa fase che mi piace chiamare politico-formativa. Sarebbe stato davvero brutto lasciarli senza rappresentanza. In futuro vedremo il da farsi». Anche lui ha scelto Forza Italia «perché dopo aver assistito a molteplici incontri mi sono ritrovato in completo accordo con Antonio Tajani: per come ragiona, agisce e per la politica che fa».

E in tutto questo Silvetti?

È il sindaco di Ancona ed è la persona più importante di Fi in questo comune. L’ho ovviamente informato della scelta che volevo compiere ed è rimasto sorpreso. Ma non mi ha né influenzato né condizionato, dimostrandosi correttissimo. È una scelta mia, del tutto personale. La parte civica è importantissima per raffrontarsi con i problemi dei cittadini, ma la parte politica va affrontata nei partiti importanti».

Sul tema si è espresso anche Vincenzo Rossi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale: «Sono molto contento che Giulia Fedele e Daniele Giachi si siano iscritti a Forza Italia. Entrambi portano avanti e bene la propria attività politica nonostante i rispettivi impegni di studio e lavoro. E poi sono entrambi giovani. Serviva una transizione – conclude – anche perché io sono alla mia ultima consiliatura».