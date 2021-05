Forza Italia, coordinamenti uniti sull'Inrca di Ancona

Sull'attuale situazione dell'Inrca di Ancona il coordinamento di Forza Italia Senigallia si allinea con quello di Ancona. «E' indubbio - si legge nella nota a firma del commissario Anna Maria Bernardini - che l'Inrca rappresenti un punto di riferimento per la cura e la ricerca delle problematiche in età geriatrica per tutto il territorio provinciale e che sia una eccellenza Regionale».

La nota prosegue: «Riteniamo sia opportuno rimuovere gli ostacoli che stanno emergendo in questi mesi sulla linearità della gestione ospedaliera e soprattutto che i medici ed infermieri siano messi nelle condizioni di svolgere al meglio il loro prezioso e delicato lavoro. Auspichiamo pertanto che gli organi di competenza intervengano in tempi rapidi per dare risposte sulle criticità ampiamente dimostrate e che ci sia un reale cambiamento di marcia. Difendere il diritto alla salute degli anziani dovrebbe essere comune a tutte le forze politiche, l'Istituto di cura e ricerca non è della sola città dorica ma un patrimonio di tutti noi cittadini marchigiani».