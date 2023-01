«Mail inviate con la nostra sigla, ma è abusiva»: Forza Italia prepara la denuncia alla polizia postale

ANCONA - «Con la presente si informano gli organi di stampa che a breve verrà formalizzata denuncia presso l’Ufficio della Polizia Postale di Ancona nei

confronti di ignoti a seguito di alcune mail indirizzate alla Stampa che in maniera del tutto abusiva riportano la sigla “Forza Italia Ancona”». Lo scrive in una nota Gianluigi Tombolini, commissario Provinciale di Forza Italia Ancona in merito alle notizie di «"sedicenti dissidenti"» nel partito.