Forza Italia Osimo, Silvetti: «Il partito si allarga alle espressioni civiche»

Daniele Sivetti, coordinatore provinciale di Forza Italia esprime soddisfazione per l’allargamento della base del partito osimano alla componente Osimo Civica che entra formalmente nel partito azzurro. «La nomina a commissario comunale di Monica Santoni, a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro - scrive nel comunicato - si aggiunge alla presenza storica di iscritti coordinati da Roberto Tozzo, storico rappresentante di Forza italia sin dal 1994 ed oggi dirigente provinciale eletto dal congresso del 2019».

«Il potenziamento sul territorio si accompagna inoltre alla rappresentanza istituzionale di Forza Italia in seno al Consiglio Comunale con Mario Araco - prosegue - peraltro eletto nel 2019 anche in Consiglio Provinciale. Tale fase di allargamento e potenziamento del Partito delinea chiaramente la volontà del polo moderato di farsi trovare pronto per la prossima sfida elettorale affrontando nel frattempo i tanti temi che l’amministrazione Pugnaloni sta affrontando con allarmante approssimazione rischiando di isolare il territorio osimano dal resto della Regione.