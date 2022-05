Forza Italia sceglie il nuovo commissario comunale per il post-Morganti

CORINALDO - L’avvocato Simona Antonietti è il nuovo commissario comunale di Corinaldo per Forza Italia. «La sua presenza ha risvegliato l’animo liberale di tanti cittadini Corinaldesi che hanno aderito con entusiasmo al nostro movimento politico in un’ottica di rinnovamento e nuova vitalità- scrivono in una nota il commissario provinciale, Gianluca Pasqui, e il vice Teresa Stefania Dai Prà.

«Le indubbie capacità dell’avvocato Antonietti sono per noi garanzia di una politica attenta alle reali esigenze dei cittadini e siamo certi darà seguito ad dialogo trasversale e ad ogni forma di iniziativa territoriale per radicare- si legge nella nota- con serietà e professionalità , i valori liberali, Europeisti e Cattolici che rappresentano da sempre Forza Italia. Auguriamo buon lavoro a Simona e ringraziamo per il lavoro svolto Cesare Morganti ex commissario comunale».