"No tax area" e anno bianco fiscale: Forza Italia raccoglie firme in piazza

Forza Italia, banchetto di raccolta firme in piazza Roma. «Dopo oltre un anno, le bandiere del nostro partito sono tornate con orgoglio a sventolare in città. Tantissima la partecipazione dei cittadini soprattutto giovani interessati ad approfondire i punti della proposta Fiscale e esternare il loro senso di apprezzamento per l’importante sostegno al Governo Draghi- si legge in una nota di FI Ancona- con questa riforma Fiscale, abbiamo ribadito l’impegno del nostro partito nel sostenere le famiglie e imprese che hanno dovuto subire le gravi conseguenze dell’emergenza Covid 19».

«I punti proposti riguardano la "No tax area", riduzione delle aliquote Irpef, anno bianco fiscale e abolizione dell'Irap. «Le attività sul nostro Territorio sono tornate e daremo il via ad una serie di incontri da condividere con i cittadini Anconetani».