Forza Italia con il sindaco Olivetti: «Sosteniamo le scelte della sua Giunta»

Il coordinamento Provinciale Forza Italia di Ancona «E' in piena sintonia con la linea politica del nostro commisario comunale Anna Maria Bernardini e pertanto sosteniamo senza alcun dubbio le scelte della Giunta del Sindaco Olivetti». Lo scrive in una nota lo stesso partito. «Tale precisazione è doverosa per eliminare ogni dubbio, creatosi a seguito di comunicati stampa che creano confusione nel nostro elettorato e che li riteniamo esprimere una opinione personale e politica rispettabile ma assolutamente distante dalla posizione chiara del nostro partito».

«Come da statuto la linea e le scelte politiche vengono determinate dal coordinamento comunale in totale armonia e collaborazione con il Provinciale- continua FI- la nostra Anna Maria Bernardini rappresenta perfettamente il nostro pensiero e la totale fiducia del suo operato sono parte fondamentale dell’ incondizionato sostegno al Sindaco Olivetti. Ogni altra posizione non concordata con il coordinamento pur rispettabile non rappresenta il nostro operato politico ne’ attribuibile al nome di Forza Italia».