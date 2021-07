Fondi Next Generation EU, Mancinelli a Parma: «Risorse passino per i Comuni»

Come utilizzare al meglio i fondi del Next Generation EU, i miliardi di euro in arrivo dall'Europa? Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli ne ha parlato oggi a Parma al Festival della green economy

Come utilizzare al meglio i fondi del Next Generation EU, i miliardi di euro in arrivo dall'Europa? Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli ne ha parlato oggi a Parma al Festival della green economy nel corso di uno degli incontri previsti nel panel, che l’ha vista al tavolo dei relatori insieme con il collega sindaco di Parma Pizzarotti.

Come già ribadito più volte in sede Anci, il sindaco Mancinelli ha sottolineato che: «Bisogna spendere i soldi e spenderli bene, con una filiera corta, attribuendo risorse direttamente ai Comuni che hanno già una programmazione poiché conoscono le necessità del territorio. Sono necessarie le risorse, il personale per seguire progetti e procedure, un percorso semplice. Senza la fiera corta rischiamo di sprecare una opportunità unica, in termini di tempo e di risorse». Il Festival della Green Economy (greenweekfestival.it) è un evento che vede protagonisti i più importanti esponenti dell’economia, della finanza, e delle istituzioni attenti ai temi della sostenibilità e si inserisce all'interno della Green Week, iniziativa che dal 2011 affronta i temi legati alla green economy.