Striscione foibe, Ciccioli e Ausili: «Escalation di attacchi contro FdI»

«In questi ultimi giorni stiamo assistendo ad una serie di attacchi contro Fratelli d’Italia. Una preoccupante escalation che esula dalla normale dialettica politica democratica e che ha generato episodi di violenza, come la devastazione della sede provinciale di Fermo o, ancora più recentemente, lo striscione contro le Foibe apparso questa notte a Senigallia e affisso sulla porta dell’ufficio del Presidente del Consiglio comunale, Massimo Bello, di Fratelli d’Italia». E' il commento di Carlo Ciccioli, capogruppo FdI in Regione e del consigliere regionale e comunale di Ancona Marco Ausili.

«L’odio politico che ha animato questi gesti basterebbe di per sé per una ferma condanna, ma c’è qualcosa di più. In entrambi i casi, infatti, c’è il tentativo di negare una ferita dolorosa della nostra storia, di cancellare dalla nostra memoria collettiva il ricordo delle Foibe e dell’Esodo Giuliano-Dalmata, di ridurre al silenzio e all’oblio la voce di tanti italiani che per quella tragedia hanno immensamente sofferto. In questo contesto si inseriscono anche alcune iniziative che promuovono una visione ideologizzata e distorta della questione, come il ciclo di conferenze che l’Anpi di Senigallia ha organizzato sul tema, disconoscendo il reale valore di quella vicenda- continua la nota- tutto ciò conferma ancora una volta la necessità e l’importanza di una giornata istituzionale come quella del Giorno del Ricordo - che ricorre proprio oggi - tesa a far emergere le verità spesso oscurate di questa pagina terribile della storia del nostro Paese. Abbiamo il dovere di conservare la memoria viva delle crudeltà e delle violenze perpetrate dai partigiani titini ai danni di tanti nostri connazionali, di quanti trovarono una morte orribile nelle Foibe e di quanti persero tutto con l’Esodo. Come Regione Marche, grazie al contributo in particolare degli Assessori Latini e Castelli, abbiamo stanziato tramite bando, 30mila euro per eventi e attività che abbiano come fine l’affermazione dei valori del ricordo del Martirio e dell’Esodo Giuliano-Dalmata-Istriano. Quindi, invitiamo tutti ad abbassare i toni e a condividere un “Ricordo” dell’Italia e degli Italiani che fa parte della nostra storia. Rinnoviamo la nostra solidarietà al consigliere regionale Andrea Putzu, ad Andrea Balestrieri, coordinatore della provincia di Fermo di Fratelli d’Italia e a tutto il circolo di Fratelli d’Italia di Fermo, così come a Massimo Bello, Presidente del Consiglio comunale di Senigallia, all’intera amministrazione comunale di Senigallia e a Fratelli d’Italia Senigallia».