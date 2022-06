Fiordelmondo sindaco, compiuto anche l’atto formale: è in carica da oggi

JESI - L’Ufficio centrale della Prefettura ha completato questa mattina le verifiche dei verbali del turno di ballottaggio, proclamando sindaco Lorenzo Fiordelmondo che dunque è entrato ufficialmente in carica.

Proclamati anche i consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio comunale e che saranno i seguenti: per la maggioranza Emanuela Marguccio, Luca Polita, Filippo Bartolucci, Giacomo Mosca, Maurizio Bregallini, Antonio Balestra, Paola Tonini Cardinali e Paola Montecchiani per il Partito Democratico, Samuele Animali, Agnese Santarelli, Filippo Cingolani e Francesco Coltorti per Jesi in Comune, Alessandro Tesei per Jesi Respira, Lorenza Santarelli per i Repubblicani Europei, Paola Lenti per Con Senso Civico; per la minoranza, oltre a Matteo Marasca (candidato sindaco sfidante al ballottaggio) Marialuisa Quaglieri, Ugo Coltorti e Tommaso Cioncolini per Jesi Amo, Matteo Sorana per Orizzonte Jesi, Giancarlo Catani per Patto X Jesi, Francesco Rossetti per Riformisti, Antonio Grassetti e Chiara Cercaci per Fratelli d’Italia.