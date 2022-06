Comunali, Enrico Letta per Fiordelmondo: «Ripartiamo dai sindaci e dai territori»

JESI - Come annunciato Enrico Letta questa mattina è salito sul palco in piazza Colocci per sostenere il candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo. «Ripartiamo dai sindaci dei territori - ha detto il segratario nazionale del Pd - consapevoli che è necessario tornare competitivi a livello regionale». Accanto a Letta presente anche il segretario del PD Jesi Stefano Bornigia. Tra i punti sottolineati dal segretario anche i temi delle politiche giovanili e del lavoro stabile.

Orgoglio e soddisfazione espressi dal candidato Fiordelmondo che ha aggiunto: «La presenza di Enrico Letta qui in città è la dimostrazione che siamo in grado di attivare tutte le leve a disposizione. Chiedo ai cittadini l’ultimo sforzo per consentire a noi di riportare la città a ricoprire un ruolo importante».