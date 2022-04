Lettera Filisetti, Morgoni (Pd): «Ministro rimuova questo personaggio provocatorio»

«"Un immane conflitto che ha visto gli italiani fronteggiarsi per le rispettive ragioni ,giuste o sbagliate, per i rispettivi sogni , condivisibili o meno ….' .Queste le affermazioni del direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale delle Marche nel messaggio agli studenti in occasione del 25 Aprile. Fino a quando studenti, genitori , operatori scolastici e cittadini marchigiani dovranno sopportare la vergogna di un dirigente delle istituzioni scolastiche che offende e distorce in modo subdolo la verità storica lanciando messaggi diseducativi e fuorvianti?». Ldireo scrive in una nota Mario Morgoni, deputato del Pd.

«Cosa aspetta il ministro a rimuovere questo personaggio che ormai metodicamente e insistentemente lancia sfide provocatorie alla coscienza democratica e antifascista dei cittadini marchigiani?- continua Morgoni dopo la lettera inviata dal dirigente agli studenti delle Marche- Filisetti è recidivo con le sue allucinanti frasi ritiene forse di essere intoccabile e di godere di una illimitata impunità- Spero che il ministro e il governo, dopo varie interrogazioni e sollecitazioni non continui a restare inerte perché ciò genererebbe lo sgradevole sospetto di una imbarazzante complicità con questo personaggio» conclude Morgoni.