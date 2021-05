Dichiarazioni Filisetti sulla scuola, Acquaroli glissa: «Non sono interessato»

NUMANA - «Non ho avuto neanche il tempo di leggere le dichiarazioni di Filisetti e non sono neppure interessato. Credo sia una cosa che non interessa i marchigiani. Io parlo con Filisetti di apertura e chiusura delle scuole e di come organizzare i trasporti pubblici». Così il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, a margine di un'iniziativa a Numana con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha commentato la bufera scoppiata intorno al messaggio inviato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, agli studenti in occasione del 25 Aprile. "Filisetti puo' avere legittimamente o illegittimamente le sue opinioni- conclude Acquaroli- basta che lo faccia nel rispetto della Costituzione".