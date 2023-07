Fibrosi cistica, ad Alessandro Gattafoni l'encomio del Consiglio regionale

Riconoscimento del Consiglio regionale consegnato dal Presidente Dino Latini allo sportivo marchigiano Alessandro Gattafoni nel corso di una cerimonia, tenutasi a Palazzo delle Marche, alla quale hanno preso parte i consiglieri Pierpaolo Borroni e Anna Menghi. A Gattafoni fu diagnostica alla nascita, avvenuta a Civitanova Marche trentasette anni fa, la fibrosi cistica, patologia che compromette, nella sua evoluzione, il corretto funzionamento degli apparati respiratorio e digestivo. La patologia non gli ha però impedito di praticare numerose discipline sportive a livello agonistico e con eccellenti risultati, facendolo diventare un simbolo ed un esempio di come si possa affrontare la malattia con coraggio e determinazione. “Esempio mirabile di forza e dedizione che onora la nostra Istituzione e l’intera comunità marchigiana” – ha evidenziato il Presidente Latini consegnando l’encomio a Gattafoni. “Le Marche devono essere orgogliose di una persona come Alessandro – ha affermato il consigliere Borroni – il premio va a lui e a tutti quelli che ogni giorno si impegnano per lottare contro questa malattia”. La consigliera Anna Menghi ha parlato di “grande testimone di tenacia che impreziosisce la nostra regione attraverso il suo esempio”. Alla cerimonia erano inoltre presenti Raffaella Piazzini, Vicepresidente della Lega italiana Fibrosi Cistica (LIFC) Marche, Benedetta Fabrizzi, responsabile del centro di riferimento Marche per la cura della Fibrosi Cistica, e il padre di Alessandro, Marone Gattafoni.