Fibromialgia, Ancona partecipa alla giornata mondiale: «Pieno sostegno al percorso avviato»

L'Amministrazione comunale ha partecipato ieri a "Luci sulla Fibromialgia", la giornata internazionale per la sensibilizzazione verso questa sindrome, organizzata con il patrocinio di Anci e con il sostegno particolare di alcuni Comuni, tra cui quello del capoluogo dorico. In rappresentanza di Ancona al webinar nazionale organizzato dall'Associazione Fibromialgia Italia c'era l'assessore Ida Simonella.

«Come Comune - ha spiegato Simonella anche a nome del sindaco Mancinelli e dell'assessore Emma Capogrossi impegnata in un'altra riunione istituzionale - abbiamo fornito il pieno sostegno a questa iniziativa e a tutto il percorso che l'associazione ha avviato. Il lavoro che fanno le associazioni da un punto di vista informativo, di pressione e di costruzione della rete è imprescindibile: non riuscirebbero, e spesso non riescono, le istituzioni da sole a stare al passo con le decisioni internazionali, sviluppando tempestivamente la piena consapevolezza riguardo alle priorità. Esprimo quindi vivo apprezzamento rispetto a questa iniziativa e all'azione che state portando avanti e rinnovo la disponibilità del Comune di Ancona a supportarvi costantemente, per conseguire i vostri obiettivi, che sono gli obiettivi di tutti noi».