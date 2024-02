Rete internet e wifi alla casa del dottore: entro 10 giorni attivo il servizio

ANCONA - In via di risoluzione dalla prossima settimana la questione della copertura internet e wifi al Poggio alla Casa del Dottore e al dispensario farmaceutico. L'assessore ai servizi informatici Antonella Andreoli ha dato via libera alla direzione informatica che sta perfezionando l'affidamento per una linea internet fibra per la sede al Poggio, con le seguenti caratteristiche: FTTH con velocità di garantita di 90Mbps. Entro 10 giorni si procederà alla attivazione.

Le procedure sono già state avviate nella giornata odierna e gli uffici stanno lavorando celermente per risolvere la questione e fornire, sia alla Casa del dottore che al dispensario farmaceutico il servizio in questione. "Siamo riusciti a risolvere in tempi rapidi un annoso problema che interessa da anni quell'immobile e quella zona – afferma l'assessore ai servizi informatici Antonella Andreoli - . L'Amministrazione è consapevole che alcune aree non sono coperte dalla fibra e per questo ci stiamo attivando per risolvere la situazione".