Orte-Falconara, Ausili: «Valorizzazione della nostra Regione»

Con un documento programmatico condiviso tra Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Marche, Regione Umbria, e RFI,sono stati inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza alcuni importanti interventi di potenziamento della tratta ferroviaria Orte-Falconara.

Con una dotazione di 657 milioni di euro, di 510 dal PNRR, tali interventi porteranno ad un sensibile miglioramento della tratta, fino ad arrivare ad una diminuzione del tempo di percorrenza da Ancona a Roma di circa 39 minuti. Il termine dei lavori è previsto per il 2026. «Insieme ai miglioramenti, in fase di progettazione, della tratta Fabriano-Foligno, questo risultato dimostra l’avvenuto cambio di passo in Regione e la volontà di valorizzare il nostro territorio anche da un punto di vista infrastrutturale. Ringrazio l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Francesco Baldelli, Presidente Acquaroli e intera Giunta per il contributo dato al raggiungimento di questo risultato».