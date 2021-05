Forza Italia: «Donatella Ferretti nuovo capo dipartimento formazione politica Fi Marche»

ASCOLI PICENO- Donatella Ferretti nuovo capo dipartimento formazione politica di Forza Italia Marche. A dare l’annuncio della nomina è stato in prima persona il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale del partito:

«Nella giornata di oggi ho provveduto alla nomina di Donatella Ferretti a capo del dipartimento formazione politica di Forza Italia Marche. Donatella è attualmente assessore alla Cultura del Comune di Ascoli Piceno, e da anni milita all'interno del nostro movimento. I risultati che sta conseguendo nel suo ruolo istituzionale sono evidenti, ed anche per questo le ho chiesto di fare un passo in avanti, per occuparsi di un tema, quello della formazione politica, a livello regionale. Viviamo in un periodo storico dove c'è bisogno di tornare a parlare di ideali, di valori e di farlo con un serio approccio alle giovani generazioni, trasferendo loro le nostre esperienze ed i principi che hanno ispirato la nascita di Forza Italia e la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Per il raggiungimento di questo obiettivo, Donatella è la persona giusta, perché con la sua esperienza e la sua energia sarà in grado di dar vita ad una scuola di formazione politica permanente e di coinvolgere i dirigenti nazionali del nostro movimento politico, oltre che le più importanti personalità della società civile. A lei un sincero augurio di buon lavoro da parte mia e del comitato regionale di Forza Italia».