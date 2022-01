Falsi Green pass ad Ancona, Agostinelli (M5S): «Gravità inaudita»

«Se quanto emerso dalle indagini sulle false vaccinazioni all’hub Paolinelli di Ancona dovesse risultare vero, come purtroppo appare dai materiali raccolti dagli inquirenti, saremmo di fronte a un fatto di una gravità inaudita. Tutto il peggio del peggio, sommato insieme in una sola storia: danno alla comunità tutta e furbastri che si credono al di sopra delle regole». A dirlo è la senatrice Donatella Agostinelli che prende spunto dalle notizie di stampa per sottolineare la necessità «di interventi tempestivi non solo a livello giudiziario, ma anche e soprattutto a livello di ordini professionali dei soggetti che risultassero coinvolti. Quello che più inquieta è infatti la palese violazione per scopo di lucro di ogni norma deontologica operata dai professionisti attori della vicenda». Dura condanna anche per i «furbetti del vaccino, che creano due volte danno alla collettività, primo non vaccinandosi e poi facendo credere di esserlo», conclude Agostinelli.