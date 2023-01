Giunta Signorini, il bilancio del 2022: sindaco e assessori presentano i risultati

FALCONARA - «Il 2022 si chiude con tante opere realizzate o messe in cantiere e con un evento di carattere nazionale come FalComics, nonostante l’aumento vertiginoso dei costi abbia colpito anche gli enti locali, per l’energia, per le materie prime e soprattutto, nel caso di Falconara, per gli interessi sui mutui ereditati dalle Giunte di centrosinistra». Lo scrive in una nota la Giunta Signorini. «I maggiori esborsi non hanno impedito all’amministrazione comunale di essere vicina ai cittadini: è rimasto invariato il livello dei servizi e sono stati garantiti contributi e agevolazioni a chi è in difficoltà. Grazie alla progettazione avviata dall’ente, alla partecipazione a bandi regionali e nazionali e al dialogo con gli altri enti è stato inoltre possibile realizzare opere centrali per la vita cittadina, come l’asfaltatura di via Flaminia, la completa ristrutturazione della scuola materna di Falconara Alta, il completamento dell’ex Cinema Enal e tanti altri progetti».